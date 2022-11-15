Специалисты «Липецкэнерго» отработали алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» приняли участие в совместных командно-штабных учениях с региональными органами управления и силами гражданской обороны по практической отработке мероприятий гражданской обороны в условиях военных конфликтов.

Учения проводились в областном центре и во всех районах Липецкой области практически одновременно. По поступившим вводным, в электросетевом комплексе «Липецкэнерго» в результате внешних воздействий произошли повреждения силового оборудования на энергообъектах с возгоранием и частичное разрушение административных зданий и помещений диспетчерских служб.

В связи с массовыми аварийными отключениями и пожарами в «Липецкэнерго» был введен особый режим работы и организован сбор временных информационных центров. Для ликвидации технологических нарушений на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения принято решение о мобилизации необходимых ресурсов и организовано взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, субъектами энергетики и коммунальными службами. На места повреждений были направлены 46 оперативно-выездных бригад и 54 единицы техники.

К тушению возгораний привлекались пожарные подразделения ГУ МЧС России по Липецкой области.

Для обеспечения временного энергоснабжения социально-значимых объектов, специалисты «Липецкэнерго» задействовали 16 дизель-генераторных установок.

«Учения показали, что специалисты «Липецкэнерго» готовны к действиям в чрезвычайных ситуациях. Бригады укомплектованы необходимыми материалами, оборудованием и средствами защиты. Четко отработанный порядок взаимодействия энергетиков с единой дежурной диспетчерской службой, правоохранительными органами и подразделениями МЧС в любой нештатной ситуации является залогом стабильной работы энергообъектов региона», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»