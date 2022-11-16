Липецкие водители спасли 6,5 тысяч жителей Херсонской области

В правительстве Липецкой области наградили водителей, которые эвакуировали жителей Херсонской области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В эту среду 16 ноября в Липецке наградили водителей автобусов, которые помогали эвакуировать мирных жителей в зоне СВО. Они перевозили людей из Херсонской области в Крым. Липчане спасли 6,5 тысяч человек - детей, инвалидов, пожилых.

- Наши бесстрашные, неравнодушные к чужой беде мужчины вернулись домой, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. - 55 человек – водители Липецких автобусных линий и Липецкпассажиртранса. Сегодня встретился с ними, каждого поблагодарил лично. И каждый из них сказал, что если понадобится, поедут ещё – спасать людей.

В правительстве Липецкой области наградили водителей, которые эвакуировали жителей Херсонской области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

По словам водителей, они делали то, что должны были делать. Поделились, как успокаивали жителей, заносили на руках раненых в автобус, перевозили под обстрелами. Как у самих на глазах наворачивались слезы. Липчане также поблагодарили военнослужащих, которые сопровождали их в этот непростой период.

В правительстве Липецкой области наградили водителей, которые эвакуировали жителей Херсонской области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

- Я поехал в эту командировку добровольцем, - рассказал Сергей. - Да, было нелегко, но усталость мы не чувствовали, ведь перед нами стояла важная задача. Я горжусь своими коллегами, ребятами, которые были рядом. Мы вместе это прошли с ними, каждый вел себя достойно и мужественно. Со мной на предприятии трудятся самые настоящие герои!