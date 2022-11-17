В Липецке выбрали лучшие испытательные лаборатории

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Всемирный день качества был учрежден в 1989 году по инициативе Европейской организации качества (ЕОК), которую поддержала Организация Объединенных Наций (ООН). Спустя шесть лет, в 1995 году, Европейская организация качества объявила о праздновании целой недели качества – Quality Week. Всемирный день качества всегда отмечают во второй четверг ноября, в этом году – это 10 ноября. Первый государственный День качества в России отметили по инициативе Роскачества в 2016 году.
Главной целью праздника является повышение значения качества продукции и услуг, а также активизации той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблеме качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.
Проблема качества — одна из приоритетных проблем в экономике ведущих стран мира. Понятие качества тесно связано с тем, что называется благами современной цивилизации, качеством жизни, а это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека.
В 2022 году наша страна отмечает день качества под девизом «Россия — страна со Знаком качества».
Лучшая испытательная лаборатория Липецкой области
В этом году впервые на базе ФБУ «Липецкий ЦСМ» при поддержке управления инвестиций и инноваций Липецкой области прошел конкурс «Лучшая испытательная/аналитическая лаборатория Липецкой области». Основными задачами конкурса являются повышение квалификационного уровня и профессиональной компетенции, а также стимулирование творческой активности специалистов лабораторий предприятий и организаций Липецкой области.
В состав конкурсной комиссии вошли представители управления инвестиций и инноваций Липецкой области, ЦМТУ Росстандарта, а также специалисты ФБУ «Липецкий ЦСМ».
Конкурс проводился среди предприятий, учреждений и иных организаций, являющихся юридическими лицами, имеющих в своем составе испытательную, измерительную или аналитическую лабораторию, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, экологии, охраны окружающей среды, оценки условий труда, строительстве, качества продукции, сырья и многих других направлениях. В конкурсе приняли участие 13 лабораторий:
-ПАО НЛМК;
-АО «Стагдок»;
-АО «Елецгидроагрегат»;
-ООО «Лебедяньмолоко»;
-АО «ЛИКК»;
-ООО «Шанс Энтерпрайз»;
-ООО «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ»;
-АО «Доломит»;
-АО «Липецкцемент»;
-АО «Газпромгазораспределение Липецк»;
-ООО «АВИКС ГРУПП»;
-ООО «Высокие технологии сервиса»;
-ООО «Техноресурс».
По результатам конкурса первое место среди предприятий численностью свыше 400 человек заняло ПАО НЛМК, второе – АО «Стагдок», третье место – АО «Елецгидроагрегат». Среди предприятий численностью до 400 человек первое место поделили ООО «Лебедяньмолоко» и АО «ЛИКК», второе место заняло ООО «Шанс Энтерпрайз», третье – ООО «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ».
Награждение победителей состоялось в ФБУ «Липецкий ЦСМ» на торжественном собрании, посвященном Всемирному дню качества.
«Конкурс повышает престиж профессий специалистов, работающих в испытательных или аналитических лабораториях нашего региона. Стоит отметить, что конкурс проходил в нашей области впервые. Участие в нем – это хорошая возможность рассказать о себе, оценить свою деятельность, привлечь внимание к вопросам качества производимой продукции», – отметил директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.