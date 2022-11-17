В Липецке выбрали лучшие испытательные лаборатории

.

Всемирный день качества был учрежден в 1989 году по инициативе Европейской организации качества (ЕОК), которую поддержала Организация Объединенных Наций (ООН). Спустя шесть лет, в 1995 году, Европейская организация качества объявила о праздновании целой недели качества – Quality Week. Всемирный день качества всегда отмечают во второй четверг ноября, в этом году – это 10 ноября. Первый государственный День качества в России отметили по инициативе Роскачества в 2016 году.

Главной целью праздника является повышение значения качества продукции и услуг, а также активизации той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблеме качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Проблема качества — одна из приоритетных проблем в экономике ведущих стран мира. Понятие качества тесно связано с тем, что называется благами современной цивилизации, качеством жизни, а это и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт человека.

В 2022 году наша страна отмечает день качества под девизом «Россия — страна со Знаком качества».

Лучшая испытательная лаборатория Липецкой области

В этом году впервые на базе ФБУ «Липецкий ЦСМ» при поддержке управления инвестиций и инноваций Липецкой области прошел конкурс «Лучшая испытательная/аналитическая лаборатория Липецкой области». Основными задачами конкурса являются повышение квалификационного уровня и профессиональной компетенции, а также стимулирование творческой активности специалистов лабораторий предприятий и организаций Липецкой области.

В состав конкурсной комиссии вошли представители управления инвестиций и инноваций Липецкой области, ЦМТУ Росстандарта, а также специалисты ФБУ «Липецкий ЦСМ».

Конкурс проводился среди предприятий, учреждений и иных организаций, являющихся юридическими лицами, имеющих в своем составе испытательную, измерительную или аналитическую лабораторию, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, экологии, охраны окружающей среды, оценки условий труда, строительстве, качества продукции, сырья и многих других направлениях. В конкурсе приняли участие 13 лабораторий:

-ПАО НЛМК;

-АО «Стагдок»;

-АО «Елецгидроагрегат»;

-ООО «Лебедяньмолоко»;

-АО «ЛИКК»;

-ООО «Шанс Энтерпрайз»;

-ООО «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ»;

-АО «Доломит»;

-АО «Липецкцемент»;

-АО «Газпромгазораспределение Липецк»;

-ООО «АВИКС ГРУПП»;

-ООО «Высокие технологии сервиса»;

-ООО «Техноресурс».

По результатам конкурса первое место среди предприятий численностью свыше 400 человек заняло ПАО НЛМК, второе – АО «Стагдок», третье место – АО «Елецгидроагрегат». Среди предприятий численностью до 400 человек первое место поделили ООО «Лебедяньмолоко» и АО «ЛИКК», второе место заняло ООО «Шанс Энтерпрайз», третье – ООО «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ».

Награждение победителей состоялось в ФБУ «Липецкий ЦСМ» на торжественном собрании, посвященном Всемирному дню качества.

«Конкурс повышает престиж профессий специалистов, работающих в испытательных или аналитических лабораториях нашего региона. Стоит отметить, что конкурс проходил в нашей области впервые. Участие в нем – это хорошая возможность рассказать о себе, оценить свою деятельность, привлечь внимание к вопросам качества производимой продукции», – отметил директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.