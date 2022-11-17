В 19 селах Липецкой области появились интернет и мобильная связь

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Разговаривать по мобильному без помех или пользоваться интернетом по технологии LTE теперь могут жители еще 19 сёл. В 2022 году в проект вошли Воловский, Данковский, Добринский, Долгоруковский, Лебедянский, Липецкий, Становлянский, Усманский и Чаплыгинский районы.

Работы по проекту продолжатся и в следующем году. Будущей весной провайдер обеспечит стабильной связью еще девять населенных пунктов региона.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Благодаря УЦН 2.0 “Ростелеком” пришел туда, где раньше даже обычный звонок был квестом. Теперь жители небольших деревень и сёл могут в онлайн-режиме общаться с близкими, записываться к врачу, получать госуслуги в электронном виде, делать покупки и совершать платежи, не выходя из дома. Поэтому социальную значимость проекта УЦН 2.0 сложно переоценить».

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Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«За несколько лет нам удалось сделать Липецкую область одним из лидеров цифровой трансформации в стране. Даже небольшие населенные пункты, где живут 250 человек, уже не первый год обеспечены скоростным интернетом по технологии GPON благодаря нашей совместной с “Ростелекомом” работе. Проект УЦН 2.0 сделал связь еще доступнее: теперь интернет приходит в деревни и сёла с численностью жителей от 100 человек».

Анна Руднева, жительница Липецка:

«Мама живет в Чаплыгинском районе, переезжать в Липецк отказывается. Летом практически каждые выходные мы у нее, а в будни пытались общаться по телефону. Но делать это, особенно зимой, было непросто: регулярно возникали проблемы с дозвоном. А случись что? Она человек пожилой, с больными коленями. Место, где ловит, искать ей трудно. Ждали, конечно, когда наладят связь. Теперь с мамой каждый день созваниваемся, обмениваемся фото в мессенджере».

До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.Поселки и деревни включают в проект на основе результатов голосования на портале госуслуг, обращений в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, а также замеров качества сигнала, которые проводит региональное правительство и «Ростелеком».

Фото предоставлено «Ростелеком»