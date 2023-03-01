Новые платежи по «коммуналке»: за что и почему платить по ОДН

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- Юрий Сергеевич, жителей будоражит информация об изменении оплаты по ОДН, новые платежи. Какие и в чем изменения?

- С 1 сентября (по постановлению Правительства РФ №92) изменен порядок определения платы за ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Поменялся сам подход: раньше в домах сверхнормативный ОДН ложился на управляющую организацию, сейчас – распределяется между собственниками. Все затраты, связанные с предоставлением коммунальных услуг на ОДН теперь за жильцами.

- С чем это связано? И если напомнить – что включает ОДН?

- Это связано с усилением дисциплины и контроля самих собственников. В тоже время немало случаев, когда УК выводят общедомовые приборы учета, чтобы не платилась разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами учета. Если общедомового прибора учета нет или он не работает, то, как посчитать плату за потребленный ресурс на дом? По нормативу. А когда плата идет по нормативу, она делится между жителям – УК никаких затрат не ведет – такое было до 1 сентября. У нас 1500 домов с выведенными приборами учета. И мы усиливаем работу над тем, чтобы все приборы учета были приведены в порядок. За неработоспособный общедомовой прибор учета штраф 250 тыс рублей на УК. Сейчас мы подключаем всех ресурсников, чтобы они проводили контроль за приборами.

А в перечень ОДН (общедомовые нужды) входит все, что в подвалах, подъездах, чердаках, коридорах, технических этажах, это лифтовые шахты и лифты, это и придомовая территория вместе с элементами благоустройства. Для их содержания УК расходует воду, электроэнергию, теплоносители.

- И с какого времени будет вестись корректировка по ОДН?

- Корректировка должна производиться со вступления в силу постановления – с 1 сентября 2022 года, не ранее. Со стороны региональной власти мы подготовили письмо всем ресурсоснабжающим предприятиям и управляющим компаниям, что корректировка за 2022 год должна производиться только за 4 месяца прошлого года – сентябрь-декабрь, и она будет предъявляться жителям. Платежки появились в феврале, большинство – в марте 2023 года.

- Остро встает вопрос контроля и уменьшения расходов на содержание ОДН…

- Если не контролировать, как используется поставляемый ресурс, то за него, понятно, придется платить больше. Снизить затраты позволит замена осветительных приборов на энергосберегающие, оперативное устранение неисправностей инженерных сетей, установка всеми потребителями приборов учета. Другой вопрос, когда сами жители «вешают» магнитики, либо в квартире зарегистрирован один человек, а проживает семеро - и плятят по нормативу за одного. Конечно, у ресурсников нет такой информации, а у соседей по подъезду есть. И здесь зависит от жителей – если они побуждают ресурсоснабжающую компанию провести проверку и выставить штраф, тогда будет справедливое начисление. Иначе, безучетно потребленный ресурс оплачивается всеми пропорционально.

- Но здесь щекотливый момент – выходит, надо «доносить» на своего «хитромудрого» соседа, с которым и дальше рядом жить …Может, больше активизироваться, усилить меры контроля самим поставщикам коммунальных ресурсникам?

- Здесь вопрос коллективной ответственности. Один сосед не хочет платить за объем, который потребляет, а другой в раздумье – либо платить за него, либо потерять с ним отношения. Это дилемма, и житель должен определиться, как ему быть – ведь это его дом, его доля имущества – надо уметь договариваться.

Насчет большей активности вы правы. Вот, например, поставщик тепловой энергии шлет нам письма, где списки домов, не передающих показания общедомовых приборов учета. А почему не даются факты, где прибор не работоспособен?

Мы будем менять ситуацию, чтобы ресурсоснабжающие организации проверяли приборы учета – и индивидуальные, и общедомовые. Каждый должен четко выполнять те обязанности и полномочия, которые на него возложены.

- Как решается ситуация, когда жильцы не хотят менять общедомовой прибор учета, мотивируя, мол, начисляйте по нормативу?

- Такие случаи есть - нам приносят протокол общего собрания с решением проводить расчет по нормативу. Но жители не могут отменить закон, по которому любой поставленный ресурс подлежит учету. На такие протоколы смотрим иронично, и их не принимаем. Допускаются случаи, когда поставленный ресурс считается расчетным путем - но это в аварийных домах, где большие потери.

Владимир КУЛИК. Фото из архива ГЖИ.

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