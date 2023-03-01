Делегацию с гуманитарным грузом в зону СВО возглавил Дмитрий Аверов

.

При поддержке губернаторов Липецкой и Владимирской областей, а также партии “Единая Россия” для военнослужащих закуплена необходимая инженерная техника. Сегодня ее доставили в зону СВО.

Делегацию от Липецкой области возглавил спикер облсовета Дмитрий Аверов. В прошлую поездку в зону СВО бойцы обратились к нему с просьбой приобрести погрузчик-экскаватор. Он нужен для того, чтобы быстрее решать боевые задачи и сохранить жизни наших ребят.

.

- Все просьбы наших солдат стараемся выполнять максимально быстро. Сегодня техника доставлена на передовую, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. - Всего за время спецоперации совместно с нашим правительством и региональным отделением партии “Единая Россия” в зону СВО отправлена гуманитарная помощь на сумму более 100 млн рублей. Закупали бани, квадракоптеры, спальные мешки, автомобильные шины, шлемы, бронежилеты, экипировку, медикаменты и продукты. И эту работу будем продолжать.

Помимо этого, спикер регионального парламента пообщался с военнослужащими. Все они обеспечены питанием и всем необходимым для службы. Ситуация с мобилизованными постоянно на контроле руководителей области, военного руководства, военной прокуратуры.

Фото и видео предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.