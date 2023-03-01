Премия Digital Communication AWARDS 2023: награды нашли своих владельцев

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Премия Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Премией ежегодно награждаются самые яркие проекты в области digital-коммуникаций, способствующие продвижению продуктов и бизнесов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.

Среди тех, кто получил награды премии - торговые сети «Пятёрочка» и «Лента», Группа НЛМК, АНО «Цифровая экономика», Телекомпания НТВ Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», Северсталь и другие отечественные компании.

Лучшим в номинации «Социальные медиа & сообщество: Tеlegram» стал Канал «Неприниматели» - проект Брендформанс-агентства SALO, которое развивает его вместе с банком «Открытие» с 2022 года.

Напомним, в 2020 году банк запустил онлайн-сообщество для предпринимателей, которые не принимают обстоятельств и выходят победителями из сложных ситуаций. Оно получило название «Неприниматели» и сейчас объединяет несколько медиа-проектов, среди которых tеlegram-канал, подкаст и площадка neprinimateli.ru. Проект собирает истории успеха предпринимателей, многие из которых перестроили или создали новый бизнес в не самых простых условиях. За время существования канал стал для предпринимателей источником информации по самым разным вопросам, связанным с ведением своего дела.