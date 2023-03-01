Все больше липчан получают банковские услуги через мобильное приложение

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По статистике от ВТБ, семь из десяти липецких клиентов банка пользуются его мобильным приложением - в конце 2022 года общее их число достигло 72%.

Жители региона чаще всего предпочитают оформлять дистанционно потребительские кредиты, открывать депозиты, совершать переводы, а также оплачивать покупки.

В 2022 году липецкие пользователи оформили онлайн 35% кредитов наличными – то есть свыше трети сделок совершалась в приложении. За год клиенты банка в регионе дистанционно открыли 86% накопительных счетов и 58% депозитов - интерес к возможностям оформления таких вкладов онлайн за год вырос на 19%.

Общее же число пользователей мобильного приложения и интернет-версии банка в Липецкой области достигает почти 70 тысяч человек. Это на 8% превышает итоги 2021 года.

- Дистанционные сервисы постепенно начинают конкурировать с привычными офлайн-операциями. Многие предпочитают оплачивать счета за ЖКУ или образование детей в мобильном приложении. Считаю, что за развитием цифровых каналов будущее, – отметил Александр Прокопенко, управляющий ВТБ в Липецкой области.

В 2022 году доля продуктов, открытых онлайн среди частных клиентов банка, выросла в 1,5 раза. Дистанционно потребители оформили почти половину розничных продуктов. Общее число пользователей приложения превышает 12 миллионов человек.