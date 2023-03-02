Гостям из Липецка открыли все секреты сборки современных агромашин

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Аграрии смогли лично ознакомиться с производством, пообщаться со специалистами принимающей стороны, увидеть новейшие разработки предприятия и задать интересующие их вопросы. Участники мероприятия смогли увидеть, как происходит процесс сборки сельскохозяйственных машин, узнали как модернизируется сельскохозяйственная техника, а также расспросили о планах Ростсельмаш. Особый интерес у посетителей производства вызвала презентация, на которой представили инновационные электронные системы, значительно облегчающие труд механизаторов и увеличивающие производительность. Но самое главное, что отмечают липецкие аграрии, производитель – отечественный, а значит, сотрудничая с компанией Ростсельмаш, можно быть уверенным в завтрашнем дне.

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- Побывав на предприятии, увидев, с какой ответственностью здесь относятся к производству, качеству продукции, ни у кого сомнений никаких не останется, - говорит генеральный директор ООО «Гелиос» из Добринского района Липецкой области Геннадий Крутских. – Ростсельмаш сейчас активно работает, что очень важно, учитывая нынешнюю ситуацию. Плюсы сотрудничества с этим производителем очевидны - запчасти всегда в доступе, перспективы у предприятия - громадные, используются инновационные технологии, во время визита нам анонсировали строительство нового тракторного завода, очевидна огромная заинтересованность в качестве продукции. С техникой Ростсельмаш мы очень хорошо знакомы - в нашем хозяйстве представлена вся линейка комбайнов Ростсельмаш. Есть ACROS 580, 595, TORUM 750, 780, 785, техника отлично зарекомендовала себя в работе, производительна, экономичная.

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Индивидуальный предприниматель, глава КФХ из Усманского района Липецкой области Тимофей Первеев, не первый раз побывал на предприятии Ростсельмаш:

- Такие встречи дают возможность пообщаться и обсудить насущные вопросы с коллегами, ну и конечно, ознакомиться с новациями, которые активно развивают и применяют на Ростсельмаш, - говорит Тимофей Александрович. – На сегодняшний день в нашем хозяйстве есть два комбайна ACROS. Огромный плюс – сервисное обслуживание в Ростсельмаш можно получить в любое время по первому звонку.

По мнению липецких сельхозпроизводителей, использование проверенной, качественной и высокопроизводительной техники от Ростсельмаш, станет залогом продуктивной работы хозяйств и позволит добиться высоких показателей урожайности.

Татьяна Юрьева