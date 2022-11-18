В первом полугодии «Липецкэнерго» направило на реализацию экологической политики 1,3 млн рублей

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» ежегодно реализует целый комплекс природоохранных мероприятий. За 6 месяцев 2022 года на их выполнение было направлено порядка 1,3 млн рублей.

В числе проводимых энергетиками мероприятий такие, как сдача отходов, образующихся в результате производственной деятельности, специализированным организациям для последующей переработки, утилизации и захоронения; проведение инструментального экологического контроля выбросов вредных веществ на источниках выбросов, разработка планов мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Отдельное место отводится мероприятиям по защите птиц от негативного воздействия электросетевых объектов. За 6 месяцев 2022 года специалистами липецкого филиала «Россети Центр» установлено 78 птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи. ПЗУ предотвращают гибель птиц от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии — от отключений, связанных с жизнедеятельностью птиц.

Всего в 2022 году на реализацию экологической программы будет направлено порядка 4,7 млн рублей.

«Успешная реализация экологической политики – одно из важных направлений деятельности «Липецкэнерго». Наша задача – повышение уровня экологической ответственности всех сотрудников и постоянное планомерное уменьшение влияния производства на окружающую среду», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»