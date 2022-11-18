Игорь Артамонов в своем обращении к главе МИД предложил создать специальный фильтр посредников, работающих с иностранными компаниями

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. Его провёл руководитель ведомства Сергей Лавров.

Главной темой обсуждения стало развитие связей российских регионов с иностранными партнёрами. В своём выступлении министр иностранных дел обозначил задачи для регионов. Он отметил, что необходимо сохранить предприятия, созданные при участии зарубежных инвесторов, перестраиваться на новые рынки и развивать торгово-экономические связи с Республикой Беларусь и дружественными России государствами Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока.

«Выполнение этих задач потребует слаженной работы всех органов государственной власти. Конечная цель общих усилий должна состоять в повышении практической отдачи от международных и внешнеэкономических связей субъектов России в интересах обеспечения их социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни граждан», – сказал Сергей Лавров.

Игорь Артамонов рассказал, как в Липецкой области ведётся работа по выполнению поставленных министерством задач.

«Из 267 иностранных компаний, представленных в регионе, мы смогли удержать практически все. Только три решили покинуть Липецкую область, но мы нашли предприятиям новых владельцев. Люди в этом процессе не пострадали. Работаем над замещением американских компаний, привлекаем турецких, китайских инвесторов», – сказал Игорь Артамонов.

Липецкая область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь. В июле этого года губернатор принял участие в Форуме регионов России и Беларуси, подписано четыре соглашения о сотрудничестве. На сегодняшний день Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по товарообороту с Липецкой областью и входит в топ-10 торговых партнёров региона.

Игорь Артамонов обратился к Сергею Лаврову с предложением создать специальный фильтр посредников, работающих с иностранными компаниями.

«Мы готовы работать со всеми дружественными нам странами. И Липецкой области есть что предложить инвесторам. Но нам нужны знания и контакты. Сейчас появилось много посредников, которые пытаются заработать на теме привлечения инвесторов. Мы не знаем, кто из них добросовестный, а кто нет. Если Министерство иностранных дел окажет содействие и предоставит эту информацию, мы бы более результативно включимся в решение задач, которые перед нами стоят», – сказал Игорь Артамонов.

Сергей Лавров эту идею одобрил. Он отметил, что по итогам встречи предложение о создании механизма регулирования посредников будет включено в проект рекомендаций. В дальнейшем он будет направлен Президенту России и Правительству РФ, главам регионов и представителям МИД.

Свою работу Совет начал вести с 2003 года. Основной задачей Совета является обеспечение возможности участия регионов в подготовке предложений по внешнеполитическим инициативам, а также содействие в развитии международных и внешнеэкономических связей