«Дни клиента» в «Липецкэнерго» проводятся каждый четверг

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» состоялся очередной «День клиента», организованный во взаимодействии с Липецким региональным отделением «Опора России» и управлением экономического развития Липецкой области. Прием клиентов провел заместитель генерального директора-директор филиала Виталий Мордыкин.

Руководитель «Липецкэнерго» ответил на вопросы заявителей, касающиеся не только технологического присоединения к сетям, но и качества электроснабжения, учета электроэнергии, предоставления дополнительных услуг по аренде помещений и других тем, относящихся к деятельности электросетевого предприятия.

«Широкий спектр обсуждаемых вопросов подтверждает актуальность подобных встреч. Некоторые решения будут реализованы быстро, в то время как другие, более масштабные, потребуют больше времени для достижения. Во всех случаях мы готовы к конструктивному взаимодействию», – отметил директор филиала Виталий Мордыкин.

«День клиента» «Липецкэнерго» – канал коммуникаций, действующий в интересах потребителей жителей Липецкой области. Данный формат общения нацелен на развитие культуры клиентоцентричности и повышение удовлетворенности граждан услугами энергопредприятия.

В Липецкой области «Дни клиента» проводятся еженедельно по четвергам на площадке Липецкого регионального отделения «Опора России», по адресу г. Липецк, ул. Кузнечная, 8, (Центр «Мой бизнес»).

Принять участие в «Дне клиента» и получить необходимые консультации могут все желающие. Информацию можно уточнить по телефону: +7 (4742) 22-82-27 ежедневно, с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»