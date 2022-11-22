С начала года услугами «Липецкэнерго» воспользовались более 4 тысяч потребителей

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» подвели итоги деятельности по реализации дополнительных услуг и сервисов за 9 месяцев 2022 года. За этот период специалисты филиала приняли и обработали 4010 заявок на предоставление дополнительных сервисов. Порядка полутора тысяч из них составили онлайн-заявки, поступившие через интерактивные сервисы компании, созданные для удобства потребителей.

Наиболее востребованными оказались услуга «Сопровождение технологического присоединения» и «Подготовка и выдача документов» (восстановление документов по ТП, согласование размещения объектов в охранной зоне электрических сетей).

Самым крупным проектом в рамках оказания дополнительных услуг стало стротельство пешеходной дороги в парково-спортивной зоне Липецка в рамках реализации муниципального проекта по благоустройству городской среды.

«Россети Центр» предлагает клиентам широкий перечень дополнительных сервисов. В том числе техническое обслуживание и модернизацию сетей наружного освещения, оперативно-технологическое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования, переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов, испытания и диагностика оборудования, энергоаудит и энергосервис, проектирование и строительство объектов энергетики, выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при технологическом присоединении, обслуживание внутридомовых сетей.

Все работы по оказанию дополнительных услуг проводятся квалифицированными специалистами «Липецкэнерго» в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями.

«Мы уделяем большое значение качеству выполнения услуг населению. В «Липецкэнерго» имеется специализированная техника и материалы, все необходимые допуски и лицензии, позволяющие выполнять работы любой степени сложности с предоставлением гарантий на все виды оказываемых дополнительных услуг. Средства, полученные «Липецкэнерго» от реализации дополнительных услуг, направляются на развитие электросетевых объектов региона», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Напомним, что с апреля 2022 года Центр обслуживания потребителей (ЦОП) и пункты по работе с потребителями «Липецкэнерго» вернулись к очному формату работы. Обратиться за дополнительной услугой филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» по-прежему можно в режиме онлайн через раздел «Потребителям» на сайте «Россети Центр». Для заявок на технологическое подключение действует Портал ТП.РФ.

Дополнительную информацию по всем услугам компании специалисты готовы предоставить по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»