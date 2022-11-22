В 2023 году в Воронежской области финансирование нацпроекта «Здравоохранение» планируется в объеме почти 6,6 млрд рублей

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Главный финансовый документ региона на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов рассмотрен депутатами Воронежской областной Думы в «нулевом» чтении.

- В целом доходы областного бюджета следующего года с учетом федеральных средств на данный момент запланированы на уровне более 147,4 млрд рублей, расходов — свыше 161 млрд рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения. Они также предусмотрены в бюджете. Таким образом, проект бюджета сбалансирован, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Как отметил спикер регионального парламента, при формировании бюджета один из главных акцентов традиционно был сделан на выделении в приоритетном порядке бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в рамках национальных проектов.

- На эти цели в следующем году предусмотрено более 26,3 млрд рублей, из которых только порядка 48,7% - средства федерального бюджета. Реальное участие области в нацпроектах — свыше 13,5 млрд рублей, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы, в общей сложности на территории региона в 2023 году будет реализовываться 11 национальных проектов.

Если более подробно рассматривать структуру расходов по направлениям, то на мероприятия в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется направить свыше 6,6 млрд рублей. Вторым по объему вложений станет национальный проект «Безопасные качественные дороги» — здесь расходы на данный момент оцениваются в 5,2 млрд рублей. На различные мероприятия в рамках нацпроекта «Образование» расписано более 5,1 млрд рублей. Еще 4,4 млрд рублей планируется направить на реализацию в регионе национального проекта «Демография». Что касается проекта «Жилье и городская среда», то объемы финансирования по нему планируются в объеме 3,3 млрд рублей.

Ожидается, что еще 538 млн рублей направят на реализацию программ национального проекта «Экология» и почти 413 млн — на «Культуру».

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Впервые будут выделены средства на новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» — в общей сложности на сегодня его финансирование планируется в объеме 434,6 млн рублей.

Порядка 387 млн рублей заложено на реализацию мероприятий таких нацпроектов, как «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, в нынешнем году в рамках национальных проектов в регионе реализуется 31 строительный проект, при этом до конца года планируется завершить строительство девяти объектов социальной сферы — поликлиник, детсадов, школ и домов культуры.

В следующем году в рамках национальных проектов намечено финансирование строительства 42 различных объектов.