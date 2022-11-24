На НЛМК выполнили ремонт конвертера и части газоотводящего тракта

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На Новолипецком металлургическом комбинате после ремонта ввели в эксплуатацию конвертер для выплавки стали емкостью 330 тонн (более 3 млн тонн стали в год). Ремонт обеспечит надежную и экологичную работу оборудования в течение следующих пяти лет.

За 20 суток отремонтировали корпус конвертера и заменили кессон - часть оборудования для отвода и охлаждения горячих конвертерных газов, которые образуются при продувке металла кислородом. Во время ремонта агрегата также заменили более 350 тонн металлоконструкций подкрановых балок, которые обеспечат надежную эксплуатацию кранов конвертерного отделения цеха.

Общий объем инвестиции составил более 300 млн рублей.

На НЛМК в эксплуатации находятся 3 конвертера объемом 160 тонн и 3 конвертера объемом 330 тонн. Общая производственная мощность конвертеров липецкой площадки составляет 14,2 млн тонн стали в год.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.