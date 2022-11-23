Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оперативно восстанавливают нарушенное ледяным дождем электроснабжение

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Специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» восстанавливают энергоснабжение потребителей, оставшихся без электроэнергии в результате неблагоприятных погодных условий. Сотрудники энергосетевых компаний были заранее мобилизованы и готовы к удару стихии. Напомним, в 8 филиалах компаний введен особый режим работы, ещё в 10 - режим повышенной готовности.

В настоящий момент специалисты «Курскэнерго» завершили восстановление сети 6-10 кВ, проводят аварийно-восстановительные работы в низковольтной сети 0,4 кВ по отдельным заявкам потребителей, а также выполняют неотложные работы по устранению угрозы падения на воздушные линии электропередачи повреждённых непогодой деревьев.

В результате ледяного дождя, который прошел ночью, наиболее пострадал филиал Нижновэнерго, в настоящий момент в зоне ответственности филиала так же оперативно проводятся восстановительные работы.

Работы будут вестись до возобновления подачи электричества каждому потребителю.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»