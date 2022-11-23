В Липецкой области подключено к интернету 133 малых населенных пункта

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Специалисты компании проложили по территории региона почти 900 километров кабеля. Благодаря этому возможность подключения интернета по технологии GPON («оптика в дом») и ресурсоемких сервисов компании появилась у более чем 20 тысяч семей.

«Ростелеком» вел работы в рамках региональной программы «Цифровизация сельских поселений». В соответствии с ней областное управление цифрового развития оплачивает до 20 % затрат на строительство инфраструктуры, остальные расходы берет на себя провайдер. В рамках реализации проекта за два года оптика пришла в 300 сёл и деревень.

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«За несколько лет нам удалось сделать Липецкую область одной из самых цифровизованных. Подключение домохозяйств к Сети по GPON имеет большую социальную значимость для региона. Благодаря этой технологии у жителей в сельской местности появился высокоскоростной интернет, а вместе с ним возможность пользоваться полным спектром цифровых сервисов».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Еще два с половиной года назад жители почти трети районов области могли пользоваться только мобильным интернетом. Теперь же оптоволокно есть в каждом населенном пункте региона, где проживает более 250 человек, а еще и в ряде сёл и деревень, где не больше 100 жителей. Гарантированный доступ в Сеть — это новый уровень комфорта для селян, дачников, малых предприятий. Скорость передачи данных достигает 1 Гбит/с, что позволяет абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами».

Татьяна Белова, жительница Липецкой области:

«Очень ждали оптику. У меня двое детей-школьников. Учиться только с мобильным интернетом сложно: скорости хватало на загрузку одного сайта или одного приложения, смотреть параллельно несколько источников не получалось, видеоуроки вообще были недоступны. Теперь с просмотром нескольких ресурсов сразу, отправкой и получением сообщений, онлайн-занятиями проблем не возникает. Да и отдых стал разнообразнее. Технология GPON предусматривает прокладку кабеля непосредственно до дома абонента и гарантирует стабильную скорость не менее 100 Мбит/с

Фото предоставлено «Ростелеком»