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Экономика24 ноября 2022 7:15

Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение в регионах ЦФО и ПФО

В настоящий момент особый режим и режим повышенной готовности введены в 20 филиалах Обществ
Источник:kp.ru
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Сотрудники #РоссетиЦентр и #РоссетиЦентриПриволжье ведут оперативные работы по восстановлению энергоснабжения, нарушенного в результате ледяного дождя.

Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра за прошедшие пять суток вызвал нарушения электроснабжения в ряде регионов оперативной ответственности Обществ.

В настоящий момент особый режим и режим повышенной готовности введены в 20 филиалах Обществ.

Энергетики были заранее обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений. Организовано оперативное взаимодействие с силами МЧС, руководством регионов и муниципальных образований.

В настоящее время энергоснабжение большинства потребителей во Владимирской области восстановлено, в Нижегородской области, где так же зафиксированы массовые отключения, работы продолжаются.

Поскольку по прогнозу синоптиков неблагоприятные погодные явления сохранятся, все силы и средства энергетиков останутся мобилизованными для срочного проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС