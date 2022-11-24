Липчане стали чаще обновлять смартфоны по программе trade-in

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Чаще всего обменивали старый смартфон на скидку в сентябре.

Программа trade-in позволяет обменять старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого устройства клиент может оплатить до 70% от цены нового телефона, а доплату при необходимости можно оформить в кредит или рассрочку.

В третьем квартале 2022 года липчане сдали на 49% больше устройств, чем во втором. Чаще всего обменивали старый смартфон на скидку в сентябре. В целом участники программы trade-in сдали больше всего девайсов, выпущенных в 2017-2018 годах. Самыми популярными брендами для обмена стали Honor и VERTEX. Средняя скидка, которую клиенты получили при покупке нового смартфона, составила 30%. Лидерами по покупкам в рамках программы trade-in стали устройства Xiaomi и Samsung.

Помимо этого, в салонах Tele2 можно приобрести смартфоны Xiaomi за полцены в рамках «Черной пятницы». В акции участвуют сразу три популярные модели: Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi A1+. Скидка 50% также действует на устройства набирающего популярность бренда Infinix: Smart 6, Smart 6 HD, Smart 6 Plus, HOT 11S, HOT 12 Play, HOT 20i, NOTE 12. Воспользоваться предложением можно до 4 декабря при покупке смартфона, тарифа «Мой онлайн+» на три месяца и страховки «Комплекс Плюс» в одном чеке.