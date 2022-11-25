Специалисты «Липецкэнерго» учат школьников энергосбережению

.

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели уроки энергосбережения в школе имени Героя Советского Союза Михаила Дмитриевича Карасёва в селе Троицкое Липецкого района. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче, который проводится в регионе с 2016 года при поддержке Управления энергетики и тарифов Липецкой области.

Дети узнали о том, как производится электричество, почему важно беречь энергию и природные ресурсы и, конечно, о способах экономии и эффективного использования энергии в быту. Полученные знания ребята проверили в ходе энерговикторины, по итогам которой получили подарки.

Уроки энергосбережения энергетики «Липецкэнерго» проводят на постоянной основе. Их цель – привить молодому поколению привычку бережного отношения к природным ресурсам, научить экономить электроэнергию в быту.

«Из-за доступности электричества большинство людей считают, что нет необходимости бережно относиться к его расходованию. Это не так, ведь настоящая цена электричества определяется не рублями, а чистым воздухом, зелеными лесами и полями, климатом без бурь и наводнений», – подчеркнул директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»