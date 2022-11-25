Кибершахматисты встретятся на онлайн-турнирах

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Финалисты поделят между собой звание сильнейшего шахматиста и крупный призовой фонд.

В ноябре список турнирных дисциплин игровой платформы CyberHero пополнился еще одной новинкой – соревновательной многопользовательской стратегией Auto Chess. Это уникальный автобатлер, в котором восемь участников соревнуются между собой за право стать лучшим. Матч состоит из двух стадий: подготовки и игры. Во время подготовки шахматисты расставляют своих персонажей на доску, а в ходе игры фигуры соревнуются между собой.

Новый игровой жанр, появившийся в 2019 году, быстро набрал популярность и собрал миллионы фанатов, между которыми нет никаких границ. Кроссплатформенность позволяет соревноваться друг с другом обладателям различных устройств: они могут играть в Auto Chess за компьютером, приставкой или прямо с мобильного телефона.

Чемпионат пройдет в формате Super Series в два этапа: открытые квалификации для всех желающих и финал. Квалификации пройдут в конце месяца – 27 ноября, а ровно через неделю лучшие участники сойдутся в решающей игре. Финалисты поделят между собой звание сильнейшего шахматиста и крупный призовой фонд прямо на трансляции финального матча в социальных сетях.

Предстоящая серия турниров состоится при поддержке разработчиков игры Drodo Studio. Геймеры могут зарегистрироваться на турнир на платформе cyberhero.tele2.ru или кликнув на баннер, открывающийся при входе в игру.