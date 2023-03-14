Всероссийские соревнования МВД России по троеборью стартовали в Липецке

В Липецке открыли Всероссийские соревнования МВД России по служебно-прикладному спорту Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Во вторник 14 марта в Липецке открыли Всероссийские соревнования МВД России по служебно-прикладному спорту. Мероприятие посвятили 100-летию со дня образования службы участковых полиции.

16 команд будут мериться силой в дисциплине «троеборье». Участники – сотрудники территориальных органов МВД России Москвы, Свердловской области, Республики Мордовия, Тыва, Дагестан, Татарстан и Башкортостан, Рязанской, Орловской, Тульской, Ульяновской и Липецкой областей. Также на соревнования приехали студенты 4 профильных вузов: Волгоградской и Нижегородской академии МВД России, Сибирского юридического института МВД и Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова.

Церемония открытия прошла в спорткомплексе «Динамо». Собравшихся поприветствовал начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов.

- Являясь одним из основных разделов физической подготовки, «троеборье» включает в себя те физические качества, которыми должен обладать каждый сотрудник полиции, - отметил генерал-майор.

В течение 3 дней участники будут стрелять из боевого пистолета, демонстрировать приемы борьбы. В заключительный день полицейские на время пробегут дистанцию 1000 метров.