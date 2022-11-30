В Липецкой области модернизировали мобильную сеть в 11 районах

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С начала года техническая служба компании модернизировала более 15% объектов связи в регионе.

С января по октябрь 2022 года потребление интернет-трафика в Липецкой области выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря планомерной работе по оптимизации сетевой инфраструктуры и оперативной реакции на увеличивающуюся нагрузку компания сохраняет высокое качество мобильных услуг.

С начала текущего года технические специалисты компании модернизировали более 15% базовых станций в регионе, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети. Модернизация затронула 11 районов области и города Липецк, Грязи, Данков, Елец, Лебедянь. В первую очередь обновление действующего оборудования провели в местах высокой концентрации абонентов и активного роста трафика.

Также оператор непрерывно усиливает свою инфраструктуру новыми объектами связи. Так, в третьем квартале базовые станции были построены в столице региона – Липецке и в Чаплыгине. Кроме того, в зону покрытия Tele2 вошли еще 19 населенных пунктов в Данковском, Добринском, Долгоруковском, Воловском, Лебедянском, Липецком, Становлянском, Усманском и Чаплыгинском районах, где ранее не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Павел Седых, директор липецкого филиала Tele2:

«У нас самая молодая сеть на рынке, обладающая высоким техническим потенциалом и запасом прочности, что подтверждается независимыми исследованиями и оценкой экспертов. Новые базовые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости, что позволяет эффективно распоряжаться имеющимися мощностями. Учитывая растущие потребности наших клиентов, мы продолжаем оптимизировать оборудование и расширять покрытие сети в Липецкой области, чтобы у каждого жителя региона был стабильный доступ к необходимым цифровым услугам и привычным сервисам».