Игорь Артамонов обсудил с Алексеем Ратниковым вопросы, касающиеся липчан – участников СВО

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с военным прокурором Тамбовского гарнизона Алексеем Ратниковым. Обсуждались вопросы, касающиеся мобилизованных липчан, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Мы уже обратились в Минобороны России по поводу тревожных сигналов, поступающих от наших ребят. Каждое обращение рассматривали в индивидуальном порядке. Письма с просьбой провести проверку направлены», – сказал Игорь Артамонов.

Военный прокурор Тамбовского гарнизона Алексей Ратников отметил, что военная прокуратура готова оказать всецелую поддержку по обеспечению законности в рамках своих полномочий.

Также Игорь Артамонов подчеркнул, что главной целью сейчас является ускорение процесса взаимодействия с командованием воинских подразделений, где служат липчане, чтобы получать запросы от них, помогать им, а также информировать родственников.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.