Ровесницы века идут в интернет: объявлены победители всероссийского конкурса для пенсионеров

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За восемь лет, с 2015 года, участниками конкурса стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призерами конкурса. В 2022 году активно проявили себя участники старше 90 лет: 12 человек из восьми регионов, в том числе четверо из Санкт-Петербурга, жительница Кургана (98 лет), две участницы с Сахалина, одной из которых в апреле 2022 года исполнилось 100 лет.

Это не единственный образовательный проект для пожилых людей, который реализует «Ростелеком». В Липецкой области в этом году компания запустила второй этап проекта «IT-семья», в рамках которого бабушки и дедушки обучаются компьютерным навыкам вместе с внуками. Команды из 2 человек (взрослый старше 55 лет и школьник) проходят обучение и готовят проекты. Авторы лучших получат призы от компании «Ростелеком». Заявку на участие в этом году подали 80 пар. Финал состоится в конце декабря.

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета»—«Ростелекомом» и ПФР— для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК иАНО «Цифровая экономика».

Всего на конкурс было подано более 5 000 заявок из 78 регионов РФ, допущено к участию 4 558 работ. От жителей средних и малых городов, а также из сельских районов поступило 80% работ. Пользователями портала госуслуг являются 86,3% участников конкурса. Многие работающие пенсионеры, которые приняли участие в конкурсе (32,9%), отметили, что изучение компьютера позволило им освоить новую специальность или сохранить рабочее место во время оптимизации на предприятиях.

Среди участников конкурса 45% прошли обучение на курсах, организованных в центрах социального обслуживания населения, 11% авторов присланных работ осваивали компьютер при содействии общественных организаций, около 25% участников — при библиотеках, 10% — в образовательных учреждениях и организациях, 9% прошли обучение на других курсах, в том числе организованных ПФР и «Ростелекомом». Около 8% участников обучаются в домах-интернатах, около 5% участников — на дому при участии социального работника. Такая социальная услуга востребована у маломобильных граждан.

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованыв разделе «Победители».

Фото предоставлено «Ростелеком»