Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» без перерывов ведут работы в сложных погодных условиях

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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в филиале «Нижновэнерго» провел заседание Штаба с главами муниципальных образований Нижегородской области.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», местами в Нижегородской области ожидается усиление гололедных явлений и появление гололедно-изморозевых отложений диаметром до 35 мм. Увеличивается количество районов воздействия непогоды. В муниципальных образованиях, уже испытавших удар стихии, ожидаются рецидивные проявления. Данный прогноз будет сохраняться до 4 декабря.

В связи с осложнением ситуации руководитель энергокомпаний принял решение привлечь дополнительные аварийно-восстановительные бригады из других регионов оперативной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», а также для восстановления энергоснабжения на время ремонта линий доставить в регион 20 резервных источников питания. Напомним, что вчера на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Игорь Маковский подчеркнул, что сформированная усиленная группировка энергетиков продолжит свою работу до полного завершения всех восстановительных работ.

«Погодные условия становятся все тяжелее, усиливая и без того серьезное влияние на работу электросетевого комплекса. Мы готовимся к новой атаке стихии, наращиваем количество бригад, увеличиваем запас генераторов, доставляем в регион дополнительную технику. Работы будем вести не прекращая, в круглосуточном режиме, чтобы максимально снизить негативные последствия», – отметил генеральный директор компаний.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»