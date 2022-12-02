Специалисты «Липецкэнерго» отработали порядок действий по эвакуации

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» провели эвакуационную тренировку с персоналом Елецкого и Липецкого районов электрических сетей.

Тренировка проходила в два этапа. В первую очередь специальная комиссия проверила документацию: план укрытия персонала РЭС в защитных сооружениях (ЗС), схемы организации звена по обслуживанию убежища, указатели движения в сторону ЗС. Отдельное внимание уделили наличию и содержанию инструкций по использованию средств индивидуальной защиты, по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, по обслуживанию бензиновой электростанции, о мерах пожарной безопасности.

Второй частью тренировки стала практическая отработка действий во время эвакуации. В РЭСы поступил сигнал ГО «Воздушная тревога». Всем укрыться в защитном сооружении!» Персонал эвакуировался в ЗС ГО в установленное время, мест для размещения людей хватило.

В завершение мероприятия руководители тренировки обсудили выявленные недочеты, обозначили мероприятия по их устранению, а также сформулировали предложения по техническому совершенствованию ЗС ГО.

«Тренировка продемонстрировала удовлетворительное состояние укрытий и готовность персонала «Липецкэнерго» к эвакуации. Энергетики знакомы с инструкциями и без паники могут им следовать», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Росети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»