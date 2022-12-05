Ипотека: россияне поддерживают идею продления государственных программ

47% поддерживают продление всех госпрограмм поддержки ипотеки в 2023 году.

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного специалистами банка «Открытие» и Росгосстраха. В целом, 90% россиян хотели бы продлить те или иные действующие льготные государственные ипотечные программы после 2022 года. 47% считают, что нужно продлить все программы (более часто так отвечали 60% на Урале и 57% в Приволжском федеральном округе).

Оказалось, что 25% респондентов уже взяли ипотечный кредит, из них 14% - рыночный и 11% - льготный. ТОП популярных госпрограмм возглавляет льготная ипотека на жилье в новостройках. Далее - семейная льготная ипотека, а третье место делят Сельская и Дальневосточная.

Среди главных преимуществ большинство россиян считают удешевление ипотечных кредитов, около четверти называли помощь в строительстве нового жилья и стимулирование рождаемости. Любопытно, что 21% не видит у таких программ никаких преимуществ.

В качестве недостатков – примерно по 40% назвали слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов и стимулирование программой роста цен на жилье, каждый пятый отмечал слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье. А вот 12% не обнаружили в таких программах никаких недостатков.