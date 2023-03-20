Светлана Ермакова: Наши приоритеты - поддержка клиентов и развитие бизнеса

Светлана Ермакова уверена: перспективы для дальнейшего развития есть.

Прошедший год ознаменовался для нашей страны большим количеством переломных событий. Бесспорно, в первую очередь, это отразилось на экономической сфере. О том, какие выводы сделаны, что изменилось и какой курс выбран на будущее, мы беседуем с управляющим банка «Открытие» в Липецке Светланой Ермаковой.

- Светлана Геннадьевна, поделитесь результатами работы регионального отделения за 2022 год.

- В прошедшем году мы оказались в новой непредсказуемой экономической реальности. Однако мы проделали большую работу: перестроили многие бизнес-процессы, предложили адаптированные продукты и услуги, и, главное, сохранили всех своих клиентов. Сейчас основная задача – поддержать динамику развития.

Если же говорить языком цифр, то прошедший год стал достаточно успешным для липецкого отделения банка, в частности, кредитный портфель по итогам года в регионе достиг 7,09 миллиарда рублей. Объем выданных кредитов частным лицам и организациям региона превысил 2,79 миллиарда. Наибольший рост в составе портфеля продемонстрировали кредиты юридическим лицам. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос до 7,75 миллиарда рублей.

Предметом особой нашей гордости стала победа отделения в корпоративном рейтинге. Благодаря слаженной работе всей нашей команды – мы стали бизнес лидером в категории, включающей в себя города с населением более 500 тысяч человек.

- Какие тенденции в банковском бизнесе сохраняются в начале текущего года?

- К концу 2022-го все основные направления развития банковских услуг восстановились. Мы видим и сегодня положительную динамику. Особенно важной в непростые времена стала поддержка малого и среднего бизнеса - разработанные программы и сервисы помогли предпринимателям работать эффективнее. Снижение ставок по кредитам повысило их привлекательность как для физических лиц, так и для бизнеса. Стали еще более востребованными накопительные счета и вклады, как способ сохранения капитала. Серьезно набрали обороты сервисы онлайн-банкинга.

- Как сейчас развивается кредитование предпринимателей? С какими запросами приходят бизнесмены?

- В прошедшем году трендом в кредитовании бизнеса стали кредиты с использованием программ господдержки, разработанные во взаимодействии с Правительством, Минэкономразвития РФ, Корпорацией МСП. В 2022 году суммарно юридическим лицам Липецкой области было выдано более 1,7 миллиарда рублей с использованием мер господдержки.

- В прошлом году в структуру банка вошел автобизнес. Поделитесь экспертным мнением: как сейчас выглядит авторынок в Липецкой области?

- По официальной оценке, Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первый месяц года в регионе было реализовано 244 легковых и LCV-машин. В тоже время машин, завозимых по параллельному импорту, а также тех брендов, которые не подают информацию в АЕБ в ежемесячном режиме, насчитывается уже более двух десяток марок. С учетом дилерских оценок по продажам данных марок объемы общих продаж в регионе превысили 300 автомобилей. При этом каждая третья проданная машина оказалась китайской. Падение авторынка Липецкой области составило порядка -44% по сравнению с январем прошлого года. Это несколько ниже, чем показал и общероссийский авторынок в первый месяц года (-63%).

Абсолютным лидером по количеству проданных автомобилей в Липецкой области, как и по итогам января прошлого года, остается Lada. По итогам первого месяца 2023 года в регионе было продано 155 автомобилей этого бренда – половина от общего объема реализованных в области новых автомобилей. Основу продаж тольяттинского автозавода составили бюджетные модели Lada Granta и вседорожники Niva. В целом, в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей в регионе помимо Lada вошли китайские марки Chery (38 автомобилей) и Haval (31 автомобиль). Китайские автопроизводители смогли за год в пять раз увеличить свою рыночную долю с 6% по итогам января 2022 года до 31% к 1 февраля 2023-го.

- А каковы планы по автокредитованию в Липецкой области?

- На текущий год мы ставим себе задачу выдать кредитов на общую сумму более полумиллиарда рублей, то есть на 10% увеличить фактический показатель 2022 года. Таким образом, обеспечить удержание наших позиций в ТОП-5 на рынке по портфелю автокредитов по итогам года.

- Вернется ли в 2023 году рынок автокредитования на уровень 21-го года? Стоит ли этого ожидать, учитывая продолжающуюся экономическую турбулентность?

- В 2023 году мы можем увидеть два ключевых сценария развития событий на рынке автокредитования, связанных преимущественно с господдержкой отрасли. Если Минпромторг дофинансирует программу льготного автокредитования, то скорее всего рынок прирастет на треть, превысив объемы 2021 года. В противном случае прирост рынка составит скорее всего 15-20% к уровням 2022 года. Кроме этого, в связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин. На покупательский спрос также продолжат оказывать влияние общая ситуация в авторитейле и геополитические тренды.

- Еще одним крупным событием 2022 года стало решение Банка России о вхождении «Открытия» в состав Группы ВТБ. Как теперь будет работать банк? Отразится ли это слияние на клиентах?

- Весь текущий год банк будет работать как самостоятельное юридическое лицо в составе Группы. У нас есть свои инфраструктура, бизнес-план и задачи на 2023 год. В этом году вместе с коллегами из ВТБ нам предстоит, наряду с дальнейшим развитием бизнеса, разработать и начать реализовывать план интеграции банка в систему группы, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально выверенными и корректными.

- Какие стратегические задачи ставите?

- Мы настроены на синергию: в единой группе двигаться в сторону расширения клиентской базы и повышения качества банковского обслуживания. И делать это двойным ресурсом, используя богатейший опыт обоих финансовых институтов. Клиенты банка получат сервис и продукты крупнейшей финансовой группы страны, что позволит еще более эффективно развивать действующий бизнес.