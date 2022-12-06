Где покататься на коньках и лыжах в Липецке зимой 2022-2023: расписание, цены на билеты

Ледовые катки и лыжные трассы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке зальют более 20 катков и подготовят 8 лыжных трасс. В настоящий момент горожане могут показаться на коньках в парках Победы и Нижнем. Время работы с 10.00 до 21.30. Перерыв с 15.00 до 16.00. Лед также появится в парковой зоне Сокол, а детскую площадку оборудуют в Быхановом саду.

Катки под открытым небом с пунктом проката и раздевалками заработают на базе спортивных учреждений: "Пламя" - Ильича, 31а; "Сокол" - Ушинского,5; "Липецкий металлург" - Адмирала Макарова, 1м. Каток зальют у СК "Звездный" на Терешковой, 13, а также у школ, где есть такая возможность.

Покататься на коньках и поиграть хоккей липчане смогут в хоккейных коробках во дворах по адресам: улицы 50 лет НЛМК, 3; 60 лет СССР, 6; Космонавтов, 6; Кривенкова, 17; Терешковой, 10/3; Циолковского, 37/2; Архангельская, 10а; переулок Виноградный, 1 и в районе Матырский.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, заливать катки начнут в ближайшие дни. Сделают это в несколько этапов: сначала создадут снежную подушку, плотно ее утрамбуют, а потом приступят к наморозке льда.

Кстати, в областном центре работают 2 крытые площадки. Покататься на коньках можно в СК "Звездный" и "Ледовый". Продолжительность сеанса - 45 минут. Билет со своими коньками стоит 250 рублей. Если брать инвентарь на прокат - 300 рублей. Для этого нужно оставить в залог личное имущество. Подробности по телефонам: 28-85-66 - "Звездный", 28-86-77 - "Ледовый".

Покататься на лыжах липчане смогут в парках Победы, Нижнем, НЛМК и Свободный Сокол. Взять на прокат инвентарь также можно будет на базе спорткомплексов "Пламя", "Липецкий металлург", "Янтарь". Открытую трассу оборудуют в районе Каменного Лога.