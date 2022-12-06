В «Липецкэнерго» для молодых специалистов открыты большие перспективы

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» стали участниками профориентационных мероприятий в ряде вузов, выпускающих профильных специалистов. Знакомству студентов с потенциальными работодателями были посвящены «День Карьеры» в Ивановском государственном энергетическом университете и «Марафон карьеры» в Липецком государственном политехническом университете.

Специалисты управления по работе с персоналом «Липецкэнерго» рассказали о программах поддержки молодых специалистов, вакансиях, перспективах трудоустройства и самореализации в научной, общественной и спортивной жизни филиала.

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Еще одной площадкой для знакомства с крупнейшим энергопредприятием региона стала «Ярмарка вакансий», состоявшаяся в одном из самых популярных торгово-развлекательных центров г. Липецка – ТРЦ «Европа». Организатором мероприятия выступил региональный Центра занятости населения. С вакансиями липецкого филиала ПАО «Россети Центр» и условиями работы в нем смогли познакомиться не только молодые люди, но и уже опытные специалисты, которые оказались в поиске работы.

«У «Липецкэнерго» сложилось многолетнее взаимовыгодное сотрудничество с учебными заведениями, которые выпускают профильных специалистов. Мы заинтересованы в приеме грамотных молодых специалистов, которым, в свою очередь, готовы предложить интересную и перспективную работу в стабильной и активно развивающейся отрасли», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»