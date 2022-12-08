Группа НЛМК – в лидерах рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes

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Группа НЛМК включена в лидирующую – платиновую – группу рейтинга лучших работодателей России по версии издания Forbes.

В 2022 году в рейтинг вошли 118 компаний, они разделены на четыре группы: «Платина» (17 компаний), «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. В основе методологии рейтинга – оценка компаний по блокам «Сотрудники и общество», «Экология», «Корпоративное управление».

Эксперты рейтинга оценивали, в том числе, инвестиции в обучение и развитие персонала, программы благополучия сотрудников, устойчивость в отношении внешних вызовов и воздействие на окружающую среду.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.