Сергей Кутенев: «Воссоединение Крыма с Россией стало символом восстановления исторической справедливости»

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18 марта исполнилось девять лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. По всей стране, в том числе в Орловской области, прошли праздничные мероприятия, фестивали и концерты в честь годовщины «Крымской весны». Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов, председатель комитета по промышленности и ЖКХ Сергей Кутенев оценил значение этого исторического события и рассказал, как крымский референдум положил начало новой эпохи и стал символом борьбы за независимость и справедливость.

Особенная дата

Девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В ходе голосования жители этих субъектов ответили на вопрос, хотят ли они остаться частью Украины или воссоединиться с Россией. По итогу проведенного референдума 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе решительно высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Присутствующие на голосовании в Крыму международные наблюдатели признали, что оно полностью отвечало демократическим процедурам. Спустя два дня после референдума, 18 марта 2014 года, в Москве был подписан договор о принятии Крымского полуострова в Российскую Федерацию и образовании в составе страны новых субъектов. С тех пор эта дата стала официальным праздником возвращения Крыма на историческую Родину, а знаменательные события в народе нарекли «Крымской весной».

- Возвращение Крыма и Севастополя в состав России стало символом восстановления исторической справедливости и колоссальной народной воли. Это событие по-настоящему уникально, ведь оно подарило надежду тем нациям, которые сегодня продолжают борьбу за независимость, на то, что они могут достигнуть своей цели мирным и бесконфликтным путем. Несгибаемая воля крымчан и севастопольцев стала примером того, что достигнуть желаемого результата можно с бюллетенем и ручкой в руках, - считает Сергей Кутенев.

По мнению депутата, именно события «Крымской весны» стали отправной точкой для освобождения и возрождения Донбасса и положили начало новому периоду новейшей истории России. Сергей Кутенев также отметил, что в Крыму находятся единственные в стране незамерзающие круглый год бухты, где могут размещаться практически любые корабли.

- Многие из нас не представляют, насколько Черное море играет важное геостратегическое значение для самого существования России. Расположенные в Крыму незамерзающие порты веками являлись двигателем российской геополитики и продолжают формировать внешнюю политику России по сей день. Именно через Черное море проходит значительная доля российского экспорта и импорта, и именно через него наша страна может интегрироваться в мировое сообщество. Поэтому реки Дон и Кубань, Азовское море и Керченский пролив являются очень важными «артериями» для Российской Федерации. Все эти ресурсы объединяются в Крыму, и именно поэтому полуостров является наиболее важным стратегическим объектом на Черном море, - заявил Сергей Кутенев.

Экономический вызов

Встраиванию Крыма и Севастополя в новую действительность предшествовала большая работа. В 2014 году Правительством РФ был принят целый ряд нормативных документов, направленных на синхронизацию жизни регионов с Россией. Вместе с законодательной базой менялась и экономическая составляющая.

- Крымская экономика пережила фактически полную реконструкцию и сейчас стремительно растет. Я считаю, что на это повлияла реализация масштабных и значимых проектов. Это строительство Крымского моста, современного терминала аэропорта Симферополя, энергомоста Кубань - Крым, трассы «Таврида», газопровода из Краснодарского края, Таврической и Балаклавской электростанции. Уже сейчас Крым можно поставить в один ряд с наиболее развитыми регионами юга России - Ростовской областью и Краснодарским краем - по качеству использования ими природно-климатических условий и приморского положения, - поделился Сергей Кутенев.

Впрочем, как считает депутат, с новым вызовом российская экономика справилась успешно. Уже в 2019 году совокупный рост пяти основных секторов экономики Республики Крым и Севастополя оказался самым быстрым среди регионов России. Эксперты анализировали динамику выпуска в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг населению.

Доходы собственного бюджета Крыма в составе России выросли более чем в девять раз. В 2013 году, когда Крым был еще в составе Украины, общий бюджет республики составлял 9,6 миллиардов в пересчете на рубли, в 2022 году - 93,5 миллиарда рублей.

Как возвращение в «родную гавань» изменило Крым и Севастополь

Сегодня Крым находится в лидерах по объемам строительства и освоению денежных средств. В 2022 году исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя побило рекорды за все годы ее реализации. Только за первые 8 лет в новые регионы России было вложено свыше 1,38 триллиона рублей. Теперь Крым стал излюбленным местом туристов, поток со всей страны увеличился в три раза, это приносит полуострову дополнительные доходы, которые идут на улучшение сервиса и условий пребывания.

- С начала присоединения полуострова Россия по сути строит совершенно новый Крым, вместе с этим в лучшую сторону меняется и жизнь людей. Сейчас даже представить трудно, что девять лет назад там творилось: жители ежедневно сидели в своих домах без воды, электричества и тепла. А вдобавок к «коммунальной засухе» люди получили неработающие банковские карты и заблокированное Украиной автомобильное и железнодорожное сообщение с материком. И посмотрите, как сейчас преобразился Крым. Несмотря на все проблемы, которые жителям полуострова создала Украина, российские власти смогли не только восстановить, но и значительно улучшить условия жизни людей. Построен Крымский мост, дороги, школы, детсады, больницы, многоквартирные дома. Причем строительство новых объектов набирает обороты. Про отсутствие проблем с водоснабжением и энергетикой даже говорить не стоит. Здесь, надо признать, изменения превзошли все ожидания. Люди обрели уверенность в завтрашнем дне и получили возможность спокойно трудиться, растить и воспитывать детей, не беспокоясь за их жизни, - это самое главное. Активная застройка делает полуостров безопасным и для жителей Крыма и Севастополя, и для туристов. На мой взгляд, меры, предпринимаемые сегодня российской властью, достаточны, чтобы народ чувствовал себя защищенно, - отметил Сергей Кутенев.

Заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов уверен, что улучшения, которые сейчас наблюдаются во всех сферах деятельности Крыма, будут и в дальнейшем иметь свое плодотворное развитие.

Планы и перспективы

До 2027 года в Крыму и Севастополе планируется построить еще 133 социальных объекта. Среди них - детский центр «Артек», оздоровительный лагерь «Омега», а также объекты инфраструктуры Крымского и Севастопольского университетов. По словам главы Минстроя России Ирека Файзуллина, до конца срока программы на полуострове запланировано строительство академического театра танца в Севастополе, 43 детских садов и 17 объектов общего образования.

- Сегодня полуостров - динамично развивающийся регион, где реализуются уникальные культурные, туристические, социально-экономические проекты. Крым и Севастополь активно развивают межрегиональное сотрудничество с другими регионами России и укрепляют внешние связи. Я думаю, что и Орловщина могла бы поделиться лучшим опытом с крымскими коллегами. Нам есть что показать и на что посмотреть. По-моему, Орловская область и Крым имеют много общего в области культуры, туризма и промышленности. Надеюсь, что в будущем мы наладим взаимодействие в этих сферах. Будем к этому стремиться! - заявил Сергей Кутенев.

Накануне девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна продолжит системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, повышать качество жизни и доходы семей, а также наращивать инвестиционный, промышленный и туристический потенциал полуострова.

Ирина Кабанова