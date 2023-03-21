Специалисты «Липецкэнерго» выявили сайты с продажами «заряженных» счетчиков

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В 2022 году специалисты филиала ПАО «Россети «центр» − «Липецкэнерго» выявили 63 интернет-сайта, распространяющих информацию о продаже «заряженных» приборов учета электроэнергии, магнитов и других устройств, используемых для искажения фактического потребления электрической энергии. По всем фактам материалы переданы в прокуратуру. Работа 52 сайтов решением суда признана незаконной и заблокирована.»

«Липецкэнерго» напоминает, что рекламные объявления, призывающие граждан приобретать «модифицированные» приборы учета электроэнергии, нарушают пункт 1 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38–ФЗ «О рекламе». За данное нарушение предусмотрено наказание по статье 14.3 КоАП РФ и штрафные санкции со стороны Роскомнадзора и судебных органов.

Наказание несут и покупатели незаконных приборов учета, занижающих реальные показания потребленной электрической энергии. Вмешательство в работу электросчетчиков влечет за собой административную ответственность в виде штрафа: для граждан – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей.

«Важно понимать, что от преступных действий страдают не только электросетевые компании, но и добросовестные потребители. В результате хищений электроэнергии происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Сообщить о случаях несанкционированного подключения к сетям и хищении электрической энергии можно через сервис «Останови энеговоровство электроэнергии!» на сайте «Россети Центр» или по электронной почте: vorunet@mrsk-1.ru

Фото предоставлено «Липецкэнерго»