Игорь Артамонов: В Липецкой области проводится оптимизация клиентского пути инвестора

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в совещании по работе с региональным инвестиционным стандартом, которое прошло под председательством первого заместителя Председателя Правительства России Андрея Белоусова. Обсуждение состоялось в формате видеоконференцсвязи.

Игорь Артамонов рассказал о проделанной работе в рамках бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток». Он подчеркнул, что в Липецкой области проводится оптимизация клиентского пути инвестора. Было выявлено около 50 проблем, замедлявших этот процесс. Наиболее типовые – отсутствие проактивного клиентоцентричного подхода госорганов и ресурсоснабжающих организаций; длительные сроки и сложные схемы согласования; недостаточно высокое качество информации в электронных системах.

После анализа выявленных недочётов были разработаны мероприятия по их устранению, что в перспективе позволит сократить путь инвестора почти вдвое – с 869 до 451 дня. Благодаря проводимой в этом направлении работе в регионе уже удалось добиться неплохих результатов – путь инвестора сократился на 14%, или 119 дней, к марту этот показатель должен достигнуть 28%.

«Самое основное, конечно, проактивная позиция государственных органов. Здесь у нас сложностей нет, мы понимаем, что и как должно работать. Кроме того, у нас есть опыт закрепления за инвесторами менеджеров для предварительных консультаций. Видим хороший результат – исчезли сложности с оформлением документов и процесс ускорился», – сообщил Игорь Артамонов.

Губернатор отметил, что есть вопросы, которые необходимо решать на федеральном уровне. Он предложил сократить предельные сроки технологического присоединения. Сейчас этот процесс может растягиваться на год и даже больше.

Опыт Липецкой области получил положительную оценку в Правительстве РФ. Представленные Игорем Артамоновым предложения будут рассмотрены.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.