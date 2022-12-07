Режим онлайн: скорость операций и забота о природе

Заказ и получение документов таким образом занимает всего несколько минут.

- Скорость и удобство работы для крупного бизнеса играют особенно важную роль, поэтому важно перевести большинство рутинных операций в онлайн-формат. Цифровой формат экономит время компании. Кроме того, это помогает корпорациям уменьшить бумажный документооборот и заботиться об окружающей среде, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Как подчеркивают эксперты, справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), имеет такую же юридическую силу, как и ее бумажный эквивалент, выданный в офисе банка, согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».