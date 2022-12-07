Игорь Артамонов сегодня встретился с известным липецким дзюдоистом Дмитрием Якушевым

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Губернатор Игорь Артамонов сегодня встретился с титулованным липецким спортсменом Дмитрием Якушевым. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва ежегодно пополняет коллекцию наград по дзюдо и самбо, достойно представляя наш регион на соревнованиях всероссийского и международного уровня.

В 16 лет Дмитрий выиграл несколько российских и международных соревнований по дзюдо и самбо. Он стал победителем первенства России по дзюдо в возрастной категории до 18 лет, чемпионата мира среди школьников по единоборствам (по дзюдо) и кадетского чемпионата Европы по самбо.

В прошлом году Дмитрий Якушев в составе сборной команды России стал серебряным призёром первенства мира по дзюдо среди юниоров до 21 года в Италии, помог сборной России взять бронзу первенства Европы по дзюдо среди юниоров в Люксембурге, завоевал золотую медаль первенства России по самбо, а также стал победителем и призёром различных региональных и всероссийских соревнований.

Среди последних достижений – золото на первенстве России по дзюдо среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в рамках 50-летия федерации дзюдо России в Красноярске. На первенство съехалось около семисот спортсменов со всей страны. Дмитрия Якушев одержал победу в весовой категории свыше 100 кг. Игорь Артамонов поздравил спортсмена и его тренера Игоря Деулина с успехами и пожелал дальнейших побед.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на серьезных соревнованиях. Они прославляют не только нашу область, но и страну. Желаю достигать новых высот и побед. Мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых спортсменов», – сказал Игорь Артамонов.

Дмитрий окончил школу в 2021 году с золотой медалью. До восьмого класса спортсмен не раз становился победителем и призёром международных, всероссийских и городских олимпиад по математике, экономике и химии, прекрасно совмещая спортивные соревнования с интеллектуальными. В старших классах сделал упор на спорт.

В беседе с губернатором Дмитрий Якушев рассказал Игорю Георгиевичу о своих планах на будущее. Он хочет развивать спорт в регионе, а для этого собирается отучиться на госслужащего и пойти работать по специальности в правительство Липецкой области. Игорь Артамонов стремление Дмитрия поддержал.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.