«Ростелеком» оснастил поквартирной системой оповещения о ЧС три новостройки в Липецке

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Провайдер также подключил видеодомофоны, установленные на подъездах этих многоэтажек, к комплексной системе безопасности жизнедеятельности (КСОБЖ).

КСОБЖ является разработкой компании «Унифон» — партнера провайдера. Система подключена к Единой дежурной диспетчерской службе города. Благодаря этому жильцы будут уверены в своевременном оповещении о чрезвычайной ситуации. В случае возникновения угрозы экстренные службы подадут сигнал и на домофонные панели, и на трубки, установленные в квартирах. Также умные устройства оснащены тревожной кнопкой для вызова службы 112. При этом камера домофона ведет круглосуточную запись происходящего у входной двери. Просматривать видео можно в режиме онлайн или в записи.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Застройщикам и управляющим компаниям мы готовы предложить видеонаблюдение с модулем аналитики, умные счетчики, шлагбаумы и другие цифровые решения, которые сделают жизнь в многоквартирных домах комфортнее и безопаснее. Так, например, благодаря интеграции домофонов с городскими системами оповещения жители услышат сигнал “Тревога” даже с плотно закрытыми окнами или включенным телевизором. Кстати, новостроек с такими комплексами в регионе становится всё больше».

Андрей Андреечев, заместитель генерального директора ООО СЗ "СФЕРА ":

«Мы постарались сделать так, чтобы наш дом получился особенным во всех смыслах. Кроме планировки, дизайна общих помещений, местоположения, мы предусмотрели не только видеонаблюдение, но и продвинутую систему безопасности. Уверен, сервисы “Ростелекома” помогут защитить наши дома от нежелательных гостей, а наших жителей — от преступников. Благодаря цифровым решениям провайдера новоселы получили дополнительную гарантию того, что в опасной ситуации, нажав всего одну кнопку, могут рассчитывать на оперативную помощь».

Подробнее узнать об интеллектуальных системах для многоквартирных домов можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 301 0 550.

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Фото предоставлено «Ростелеком»