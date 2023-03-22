Территорию в 1071 га обработают от клещей в Липецкой области в 2023 году

В Липецкой области готовятся к сезону активности клещей Фото: "КП" Архив

В Липецкой области готовятся к сезону активности клещей. В 2023 году акарицидные обработки планируют провести на площади 1 071 га. Согласно Постановлению главного регионального санитарного врача Владимира Короткова, до 10 апреля от клещей должны обработать кладбища, парки, скверы, пляжи, базы отдыха, лагеря, садоводства.

Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, в этом году клещи уже нападали на липчан. Жителя села укусили во дворе дома 4 января. До настоящего момента в регионе зарегистрировали 8 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. Инфицирование произошло в прошлом году.

Липчанам напоминают о простых, но действенных правилах защиты от клещей. Собираясь отдохнуть на природе, нужно выбрать одежду, которая плотно облегает тело. Так клещ не сможет заползти под нее. Паразиты более заметны на однотонных и светлых вещах. Обычно они сидят в траве и, цепляясь к одежде, ползут вверх.

Чаще всего клещи заползают под ткань и достаточно долго выбирают место для присасывания – в среднем 30 минут. Они любят прикрепляться к волосистой части затылка, шеи, подмышек, паха, пупка, под лопатками и по ходу позвоночника. Палатку лучше разбивать в лесах с песчаной почвой или на участках без травы.