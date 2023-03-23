Победитель «Стального дерева» возглавила молодежный парламент

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В него вошли студенты, работающая молодежь и школьники. На первой сессии молодые парламентарии тайным голосованием выбрали своего лидера. Им стала магистрант ЛГТУ Дарья Лазарева.

Раскрыться лидерским качествам Дарьи помогло ее участие в грантовом конкурсе «Стальное дерево». В прошлом году она успешно завершила социальный проект по организации обучающих и мотивирующих мероприятий для подростков из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дарья предложила привлечь к наставничеству над такими подростками студентов. Кроме них в команду вошли психологи, преподаватели педагогического университета, именитые спортсмены, ветераны правоохранительных органов.

Всего в проекте участвовали 30 школьников и студентов колледжа. В течение трех месяцев ребятам помогали прокачивать их творческие и спортивные навыки, рассказывали об историях успеха именитых земляков.

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».