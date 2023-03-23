Предприятие под Липецком задолжало сотрудникам 1,5 миллиона рублей

Евгений Шаповалов и Ирина Кирейчикова встретились с жителями Липецка и области, которые пожаловались на задержку зарплат Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Жители Липецка, Лебедянского, Добровского и Добринского района пожаловались на задержку зарплат. Они встретились с руководителем регионального СКР Евгением Шаповаловым и главным госинспектором труда области Ириной Кирейчиковой.

Так, 25 жителям Лебедянского района на предприятии не выплатили честно заработанные за октябрь-ноябрь прошлого года, а также выходное пособие. В сумме долг составил более 1,5 миллионов рублей. Липчанка не получила денег от организации, которая продает металлические изделия. По обоим случаям стартовала доследственная проверка.

Мужчины из Добровского района работали прошлой зимой на территории санатория, но без официального трудоустройства. По их словам, подрядчик не заплатил им за строительные и отделочные работы. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, Евгений Шаповалов поручил сотрудникам проверить деятельность организации. Ирина Кирейчикова предложила помочь подготовить исковые заявления в суд.

Сын жительницы Добринского района в июле 2022 года получил смертельную травму на производстве. Она не согласна с выводами судебно-технической экспертизы и тем, что прекратили уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». По словам женщины, сын не мог упасть с высоты по неосторожности. Руководитель областного СКР приказал проверить, почему остановили уголовное дело. Кирейчикова пояснила, что женщина может пойти в суд за возмещением морального вреда.