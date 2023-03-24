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Кто бы мог подумать, что она вдали от крупных городов создаст - ни много, ни мало - полноценную детскую анимационную студию! Помог ей в этом фонд «Милосердие».

Волонтерский проект оснащения студии «Радуга» техникой для создания мультиков стал победителем грантовой программы «Стальное дерево». На средства гранта закупили компьютерное и фотооборудование, профессиональный анимационный стол, графические планшеты, программное обеспечение. Теперь школьники из Долгоруково могут обучиться настоящей магии искусства, любимого и детьми, и взрослыми.

Мультстудия помогает приобщить к творчеству более 100 школьников, большинство из которых дети из многодетных семей и особенные ребята. Во время занятий они осваивают технические навыки съемки, монтажа, лепки. Всему этому ребят обучают мультипликаторы студии «Радуга», которые имеют за плечами опыт специальных тренингов по анимации в «Артеке», «Смене» и «Орленке», а также практику на самой известной студии страны - «Союзмультфильме».

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 90 млн рублей. В прошлом году обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок. Завершенные проекты помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».