Фонд «Милосердие» организовал новогодние театральные встречи

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В Ельце Липецкой области завершился цикл экскурсий по театральному закулисью в рамках благотворительного проекта "Рождественская елка добра". Он проходил с участием елецкого театра «Бенефис» при поддержке фонда «Милосердие».

Детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и ребятам, которые остались без попечения родителей, показали, как устроен изнутри настоящий драматический театр. Артисты поделились секретами своей работы и рассказали об истории театрального искусства. Дети побывали в костюмерном, бутафорском, и реквизиторском цехах театра, познакомились с работой гримеров и монтажников сцены.

Через два дня, 11 декабря, завершится сбор конкурсных заявок на онлайн-конкурс «Великое русское слово», который также проходит в рамках театрального проекта "Рождественская елка добра". Конкурс призван стимулировать интерес школьников к русскому словесному творчеству. В нем смогут принять участие и показать свои таланты дети, которые остались без попечения родителей, а также ребята из многодетных семей в возрасте от 7 до 10 лет.

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Жюри из числа профессиональных артистов рассматривает записанное на видео исполнение песен, стихотворений, пословиц и поговорок на зимнюю, новогоднюю и рождественскую тематику. Итоги конкурса подведут 20 декабря, а лучших юных исполнителей наградят на сцене театра «Бенефис».

Финалом театрального проекта "Рождественская елка добра" станут благотворительные показы нового детского спектакля по сказке «Морозко». Билеты на них распределены среди малообеспеченных семей Ельца через местное управление соцзащиты населения.

Постановку создали в этом году при поддержке фонда «Милосердие» и теперь она войдет в действующий репертуар театра. В дальнейшем ежегодно на рождественских праздниках театр «Бенефис» планирует приглашать на благотворительные показы сказки «Морозко» не только для елецких школьников, но и ребят из близлежащих сельских районов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».