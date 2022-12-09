Игорь Артамонов: Сейчас липецкие ребята участвуют в специальной военной операции, они уже герои

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов накануне Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, поздравил тех, чье мужество отмечено высшими наградами. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. С Липецкой областью связаны имена 171 Героя СССР и 19 Героев Российской Федерации. Большинство из них удостоились этого почетного звания посмертно.

В областном Центре культуры и народного творчества собрались ветераны, кадеты и юнармейцы, Герои Отечества и их семьи. «Мы чтим наших героев, которые рисковали жизнью ради Родины. У каждого за спиной подвиг и наш долг – помнить об этом, заботиться об их семьях. Сейчас липецкие ребята участвуют в специальной военной операции. Они уже герои и многие будут удостоены высшей государственной награды», – сказал Игорь Артамонов.

В зале присутствовали родственники Героев Отечества – Андрея Теперика, Эдуарда Белана, Олега Пешкова, Сергея Богатикова. Игорь Артамонов и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков спустились в зал и поздравили их с праздником, вручив цветы и памятные подарки.

Также Игорь Артамонов вручил цветы Герою Советского Союза Юрию Чурилову. С 1983 по 1989 годы он командовал 311-м отдельным корабельным штурмовым авиаполком ВВС Краснознаменного Тихоокеанского флота, самолеты вертикального взлета которого базировались на тяжелых авианесущих крейсерах «Минск» и «Новороссийск». Он был первым из строевых летчиков, освоивших взлет с коротким разбегом на Як-38.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.