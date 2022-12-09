Памятную доску в честь погибшего в СВО Владимира Кунцевича открыли в школе в Липецке

В липецкой школе открыли доску памяти Владимира Кунцевича Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В пятницу 9 декабря в школе №68 Липецка открыли доску памяти Владимира Кунцевича, погибшего во время спецоперации. Память героя почтили руководители города и области, родственники липчанина, педагоги и ученики.

Владимир родился в 1997 году. С 2004 года учился в школе №68. После поступил в военно-учебный центр ВГУ на кафедру ракетных войск и артиллерии. По данным пресс-службы мэрии, мужчина находился на передовой с первых дней СВО. Был легендой Херсонского фронта. Под его командованием минометная батарея всегда точно попадала в цель.

В липецкой школе открыли доску памяти Владимира Кунцевича Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

22 сентября липчанина наградили медалью "За отвагу!". К сожалению, получить он ее не успел. 25 сентября Владимир погиб под Херсоном. Медаль передал семье героя подполковник Игорь Мякишев. Он также сообщил, что Владимир представлен к награждению орденом "Мужества".

- Обычно младшие братья равняются на старших, - взял слово старший брат Иван Кунцевич. - В нашей семье было наоборот. Он был и останется для меня примером мужества и чести.

Собравшиеся возложили к мемориалу цветы и почтили память липчанина минутой молчания.