Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

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В ближайшие три дня в Липецкой области ожидается ухудшение погоды – дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 14 м/с, колебания температуры с -5 до +5. В связи с этим в филиале ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию готовы 103 бригады в составе 369 энергетиков и 171 единицы техники. Специалисты оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 3 Мвт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

«Липецкэнерго» напоминает, что сообщить нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

Фото предоставлено «Липецкэнерго»