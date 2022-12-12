Фонд «Милосердие» поддержал в Липецке уникальный краеведческий проект

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В Липецке подвели итоги одного из самых массовых проектов грантовой программы «Стальное дерево» 2022 года - цикла авторских историко-краеведческих экскурсий «#ЗановоЛипецк». Благодаря поддержке фонда «Милосердие» их участниками с июня по октябрь стали около 1,5 тыс. липчан и гостей города всех возрастов.

Автор уникального проекта - известный липецкий краевед Иван Климов. Он получил грант на разработку и организацию серии бесплатных семейных экскурсий выходного дня для всех желающих. Средства пошли на закупку громкоговорителя, гарнитур и другое сопутствующее оборудование. Некоторое время заняла разработка экскурсионных маршрутов, наглядных материалов и обучение волонтеров – членов местного туристического сообщества «Открыватели».

Проект помогает лучше узнать о малоизвестных страницах истории Липецка. О них рассказывают 12 тематических экскурсий, которые посвящены тайнам Липецкого Городища, старым улицам и утраченным храмам, экологическим природным уголкам и паркам. Часть маршрутов объединили темы истории липецкой авиации, личности Петра Первого и местных минеральных источников.

«Мы не только помогли многим липчанам заново открыть для себя забытые страницы истории, но и убедиться в высокой востребованности этого направления работы, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Радует, что городские экскурсии от Ивана Климова стали очень популярными, а их посещаемость била все рекорды. Часто после ярких содержательных экскурсов в прошлое многие горожане искренне благодарили «Стальное дерево» и автора проекта за такую прекрасную возможность».

Всего за пять месяцев провели 20 пешеходных экскурсий общей протяженностью около 50 км. Самыми многочисленными по числу участников, стали походы на Силикатные озера и Студеновский карьер, которые посетили до 120 человек. Самыми полюбившимися по мнению самих экскурсантов, стали тематические экскурсии "Липецк - город летчиков", "Тайны и загадки Липецкого Городища" и "Липецкая Карелия".

Итоги проекта ««#ЗановоЛипецк» подвели на общегородском Вечере краеведения, который прошел в популярном культурном пространстве "Библиотека". На нем отметили самых активных участников проекта, а автору идеи - Ивану Климову от фонда «Милосердие» вручили грант на дальнейшее развитие проекта.

Гости вечера слушали краеведческие лекции и выступления липецких музыкантов, участвовали в новогоднем мастер-классе и блиц-чемпионате на знание истории, знакомились с фотовыставкой о достопримечательностях региона. Для всех желающих была возможность стать участниками акции «Старым вещам - новую жизнь» по сбору вещей советского быта или дореволюционной России для Народного музея.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».