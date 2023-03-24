Объявлены результаты Международной программы Хрустальная Гарнитура-2023

Международная программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура проводится ежегодно с 2005 года. А «Хрустальная гарнитура» считается своего рода «Оскаром» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.

В этом году на награды традиционно претендовали более трехсот претендентов - представители компаний из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины. В числе победителей - столичная линия по вопросам Коронавируса, АтомЭнергоСбыт, Tele2, контактный центр Ozon, техподдержка TravelLine и многие другие. А в копилке команды банка «Открытие» - даже 6 наград.

Третий год подряд специалисты управления претензионной работы банка становятся победителями в номинации «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями».

Директор ульяновского Центра обслуживания и продаж физических лиц Марина Казакова победила в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса». В этой номинации банк также получает награду третий год подряд.

«Командным лидером года» стал Александр Лях, руководитель одной из команд Отдела обслуживания юридических лиц Центра Sky Office. А специальный приз в номинации «Оператор года» получила его главный менеджер по сервисному обслуживанию Наиля Марданова, в номинации «Продавец года» - жюри отметило Сергея Бадикова, лидера одной из команд Отдела привлечения и развития клиентов. В номинации «Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов» высокой оценки удостоилась команда Виктории Рыбаковой - отдел аудита качества.