«День клиента» – доступный канал связи для решения вопросов электроснабжения

.

Клиентами очередного «Дня клиента», организованного филиалом ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» при поддержке общественной организации «Опора России» и управления экономического развития, стали как физические, так и юридические лица. В центре внимания – вопросы сокращения сроков техприсоединения.

Большая часть обращений касалась подключения к сетям жилых домов в садоводческих товариществах. По каждому их них были обозначены сроки выполнения договорных обязательств, контроль выполнения которых взял на себя руководитель сетевой организации.

Важное место отводилось дорожной карте по техприсоединению объектов малого и среднего бизнеса. Подчеркивалось, что поддержка предпринимательства в текущих условиях является стратегической задачей.

«Липецкэнерго» заинтересовано в развитии деятельности по техприсоединению и со своей стороны прилагает все усилия для сокращения сроков подключения заявителей. Реализуются меры по исключению просроченных договоров, которые образовались в результате консолидации городских сетей, когда вместе с энергообъектами в зону ответственности филиала перешли обязательства по более 2 тысяч договоров», – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»