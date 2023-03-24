В зоне кемпинга «Воргольские скалы» под Липецком построят бани, кафе и конференц-зал

Бани, кафе и конференц-зал построят в зоне кемпинга «Воргольские скалы» под Липецком Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Елецком районе Липецкой области развивают экотуризм. В зоне кемпинга «Воргольские скалы» для гостей планируют построить бани, летнее кафе и конференц-зал. В этом году на территорию проведут воду. Туристы смогут отдохнуть здесь уже весной, когда на улице потеплеет.

Проект запустили еще в прошлом году. Осенью поставили спортивные и детские площадки, беседки и сафари-тенты. А зимой специалисты оборудовали десять меблированных домиков.

Зимой специалисты оборудовали десять меблированных домиков Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В середине июня в регионе также заработает глэмпинг. Инвестор обустроит зону отдыха на берегу реки Быстрая Сосна у Ольшанской плотины. Бизнесмен поставит сафари-тенты, спортивные площадки и фудкорты.

Липчане также смогут арендовать инвентарь для водных видов спорта. Кстати, в начале июля рядом с местом отдыха проведут Чемпионат России по рафтингу.

Осенью поставили спортивные и детские площадки, беседки и сафари-тенты Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области хотят, чтобы оба объекта экотуризма работали круглый год. В будущем займутся строительством теплых домиков.

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